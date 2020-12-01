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Польша выдала Украине 2,5 тыс. дополнительных авторазрешений

01.12.20 11:18 , Интерфакс-Украина
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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") получила первые 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений из ранее анонсированных 5 тыс.

"Их бронирование будет осуществляться через электронный транспортный портал. "Укртрансбезопасность" осуществит ввод разрешений в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений (ПВР)", - написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сообщил, что всего доступны к распределению 1,5 тыс. универсальных разрешений и 1 тыс. транзитных.

Универсальные авторазрешения будут переданы: ПВР "Ковель" - 500; ПВР "Львов" - 600;  ПВР "Борисполь" - 200; ПВР "Коростень" - 100; ПВР "Хмельницкий" - 50; ПВР "Винница" - 50 шт.

Транзитные разрешения будут распределены между: ПВР "Ковель" – 400; ПВР "Львов" - 250; ПВР "Борисполь" - 150; ПВР "Коростень" - 100; ПВР "Хмельницкий" - 25; ПВР "Винница" - 25; ПВР "Ужгород" - 50 шт.

Как сообщалось, Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

МинПром

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