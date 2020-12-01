Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Промпроизводство в Китае растет рекордными темпами

01.12.20 11:51 , Steelland
печать
размер текста:

По данным китайской медиакомпании Caixin, в ноябре 2020 года производственный сектор Китая рос самыми быстрыми темпами за десятилетие, при этом на рынке отмечают увеличивающийся дефицит сырьевых материалов, стали, металлов и углеводородов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре вырос до 54,9 пункта с 53,6 в октябре, что свидетельствует о новом потенциальном росте промпроизводства.

Производители отметили, что в ноябре продажи и производство достигли десятилетнего максимума, так как экономика Китая полностью восстановилась после пандемии коронавируса.

В результате им пришлось значительно увеличить объем закупок материалов, и было отмечено, что сроки доставки увеличились из-за низких запасов у поставщиков. Особо были отмечены цены на металлы как самые быстро растущие, и компании не смогли полностью переложить на своих клиентов влияние затрат.

Запасы стали в Китае в последние недели стремительно сокращаются в основном из-за высокого спроса в сегменте переработки и сбыта. Данные Китайской ассоциации черной металлургии показали, что общие запасы основных сталелитейных продуктов в 20 городах Китая упали почти на 13% за 10 дней, до 8,75 млн тонн 20 ноября.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Rio Tinto вместе с Ultromex модернизирует полигон солевых шлаков в Европе
12:33
ФОПы, не заплатившие 8 тыс. грн налогов, могут не получить помощь от государства
12:11
Решение ВАКС о закрытии дела Роттердам+ должно выполняться беспрекословно
11:42
На украинских заправках дорожает бензин и дизтопливо
11:32
Южная Корея обжалует решение ВТО о незаконности тарифов на японские прутки из нержавейки
11:18
Польша выдала Украине 2,5 тыс. дополнительных авторазрешений
11:07
Подписание соглашения между ArcelorMittal и госагентством Invitalia отложено до 11 декабря
10:52
Цены на нефть упали после неожиданного переноса заседания ОПЕК+
10:30
Газпром потерял 3 млрд долл. чистой прибыли
10:11
Металлоинвест освоил выпуск уникального проката из криогенной стали
09:59
В Украине увеличился прожиточный минимум
09:33
Половина банков заявляет об ухудшении ситуации в финсекторе
09:29
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов
08:56
В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката
08:02
Спотовые цены на руду в Китае взяли отметку 130 долл/тонну
30.11.20
17:53
В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов
17:40
Коммуналка в Украине подорожала сразу на треть
17:20
Украинскому ГМК нужна господдержка для преодоления вызовов, связанных с Green Deal
16:59
В декабре доллар будет только дорожать
16:41
Поддержка бизнеса в период локдауна обойдется казне в 15 млрд грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!