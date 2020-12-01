Промпроизводство в Китае растет рекордными темпами По данным китайской медиакомпании Caixin, в ноябре 2020 года производственный сектор Китая рос самыми быстрыми темпами за десятилетие, при этом на рынке отмечают увеличивающийся дефицит сырьевых материалов, стали, металлов и углеводородов.



Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре вырос до 54,9 пункта с 53,6 в октябре, что свидетельствует о новом потенциальном росте промпроизводства.



Производители отметили, что в ноябре продажи и производство достигли десятилетнего максимума, так как экономика Китая полностью восстановилась после пандемии коронавируса.



В результате им пришлось значительно увеличить объем закупок материалов, и было отмечено, что сроки доставки увеличились из-за низких запасов у поставщиков. Особо были отмечены цены на металлы как самые быстро растущие, и компании не смогли полностью переложить на своих клиентов влияние затрат.



Запасы стали в Китае в последние недели стремительно сокращаются в основном из-за высокого спроса в сегменте переработки и сбыта. Данные Китайской ассоциации черной металлургии показали, что общие запасы основных сталелитейных продуктов в 20 городах Китая упали почти на 13% за 10 дней, до 8,75 млн тонн 20 ноября.



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