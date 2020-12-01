Южная Корея обжалует решение ВТО о незаконности тарифов на японские прутки из нержавейки Южная Корея решила обжаловать постановление Всемирной торговой организации о частичном нарушении Южной Кореей антидемпинговых правил при введении тарифов на японские прутки из нержавеющей стали. Министерство заявило, что "пока не будет принято окончательное решение в рамках процедуры урегулирования споров в ВТО, Южная Корея сохранит антидемпинговые меры в отношении японских прутков из нержавеющей стали".



Подразделение по урегулированию споров Всемирной торговой организации выступило против расширенного введения Южной Кореей антидемпингового тарифа на прутки из нержавеющей стали японского производства и призвало Сеул принять меры по исправлению положения. Группа поддержала заявление Японии о том, что цена на ее продукцию не является демпингом, поскольку они стоят выше, чем товары южнокорейских компаний, а более дешевые китайские товары уже находятся на рынке страны. Суд постановил, что действия Южной Кореи по защите своей отечественной промышленности были ошибочными и противоречили правилам ВТО об антидемпинговых пошлинах.



В 2018 году Япония подала иск против Южной Кореи, утверждая, что она необоснованно ввела антидемпинговые тарифы на товары. Южная Корея ввела антидемпинговые пошлины на стальной прокат из Японии, Индии и Испании с июля 2004 года. В прошлом месяце торговая комиссия Южной Кореи приняла предварительное решение о продлении антидемпинговых пошлин на стальной стержень из трех стран.



Прутки из нержавеющей стали используются в производстве автозапчастей, медицинских инструментов, строительных материалов и других промышленных товаров. Объем южнокорейского рынка этой продукции оценивался примерно в 400 млрд вон (362 млн долл. США), или 100 тыс. тонн, в 2018 году.



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