Подписание соглашения между ArcelorMittal и госагентством Invitalia отложено до 11 декабря Итальянские СМИ сообщили, что подписание соглашения между ArcelorMittal и госагентством Invitalia отложено до 11 декабря, поскольку еще предстоит определить некоторые детали, такие как стоимость и методы будущих инвестиций.



К первым месяцам 2021 года итальянское государство за счет увеличения капитала примет на себя 50% -ную долю в управлении объектами llva за счет инвестиций в размере 400 млн евро. Совет директоров новой компании, которая будет контролировать llva, будет состоять из шести членов: трое из Invitalia, которые выберут президента компании, и трое из ArcelorMittal, которые выберут генерального директора. На втором этапе доля Invitalia должна вырасти до 60%. Произойдет это в июне 2022 года, когда госагентство вложит в компанию еще 800 млн евро.



Первоначально производство будет увеличено до 6 млн тонн в год, а затем до 8 млн тонн. Полная эксплуатация намечена в 2025 году, после чего будет обеспечена полная занятость 10700 рабочих. Ilva перезапустит доменную печь в Таранто в январе или в начале февраля по новому плану. Завод Ilva в Нови-Лигуре, который производит горячеоцинкованную сталь для автомобильной промышленности, также будет перезапущен, но только после инвестиций, необходимых для запуска установки.



Сейчас Ilva работает как отдельная коммерческая структура от ArcelorMittal. Однако остаются 2 препятствия. Первый - это вопрос занятости, а второе - последствия для окружающей среды. Потребуется не менее 5 млрд евро инвестиций, чтобы внедрить действительно зеленые технологии и перенести завод подальше от города, обеспечивая закрытие горячей зоны.



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