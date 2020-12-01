Газпром потерял 3 млрд долл. чистой прибыли Чистый убыток российского "Газпрома" по международным стандартам отчетности (МСФО) в третьем квартале 2020 года составил 251,3 млрд рублей (около 3,3 млрд долл.), тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль российского монополиста составляла 211,79 млрд рублей.



Как говорится в отчете концерна по МСФО, выручка "Газпрома" в третьем квартале снизилась на 14% – до 1398,07 млрд рублей.



EBITDA "Газпрома" за отчетный период упала на 10% – до 332,91 млрд рублей.



При этом компания отразила в отчетности убыток по курсовым разницам в размере 464,34 млрд рублей.



Свободный денежный поток (FCF) (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,56 млрд рублей.



Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.



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