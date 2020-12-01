Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть упали после неожиданного переноса заседания ОПЕК+

01.12.20 10:52 , Интерфакс
печать
размер текста:

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Накануне, 30 ноября, министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени во вторник составила 47,54 долл. за баррель, что на 0,34 долл. (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,37 долл. (0,8%) - до 47,55 долл. за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до 45 долл.за баррель, что на 0,34 долл. (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на 0,19 долл.(0,4%) - до 45,34 долл.за баррель.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует В.Дхара агентство Bloomberg.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:18
Польша выдала Украине 2,5 тыс. дополнительных авторазрешений
11:07
Подписание соглашения между ArcelorMittal и госагентством Invitalia отложено до 11 декабря
10:30
Газпром потерял 3 млрд долл. чистой прибыли
10:11
Металлоинвест освоил выпуск уникального проката из криогенной стали
09:59
В Украине увеличился прожиточный минимум
09:33
Половина банков заявляет об ухудшении ситуации в финсекторе
09:29
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов
08:56
В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката
08:02
Спотовые цены на руду в Китае взяли отметку 130 долл/тонну
30.11.20
17:53
В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов
17:40
Коммуналка в Украине подорожала сразу на треть
17:20
Украинскому ГМК нужна господдержка для преодоления вызовов, связанных с Green Deal
16:59
В декабре доллар будет только дорожать
16:41
Поддержка бизнеса в период локдауна обойдется казне в 15 млрд грн
16:22
Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn
16:15
Бразильская Vale получила разрешение на работу рудника на севере страны
15:54
Зеленский проведет совещание о возможности введения локдауна
15:39
Укрзализныця может остаться без новых рельсов
15:26
Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ
15:13
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!