Цены на нефть упали после неожиданного переноса заседания ОПЕК+ Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.



Накануне, 30 ноября, министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.



Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.



В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.



Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени во вторник составила 47,54 долл. за баррель, что на 0,34 долл. (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,37 долл. (0,8%) - до 47,55 долл. за баррель.



Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до 45 долл.за баррель, что на 0,34 долл. (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на 0,19 долл.(0,4%) - до 45,34 долл.за баррель.



"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.



"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует В.Дхара агентство Bloomberg.



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