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Металлоинвест освоил выпуск уникального проката из криогенной стали

01.12.20 10:11 , Steelland
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"Уральская Сталь" (входит в компанию "Металлоинвест") совместно с НПО "ЦНИИТМАШ" впервые в России разработала и произвела уникальный прокат из криогенной стали для изготовления оборудования, эксплуатируемого при температурах до –196 градусов Цельсия. По своим характеристикам он превосходит существующие аналоги российского и зарубежного производства.

Металлургические качества, сварочно-технологические и служебные характеристики опытной партии проката были подтверждены расширенными исследованиями и испытаниями, которые провели ученые АО "НИИхиммаш" и ПАО "Криогенмаш".

"Объемы использования СПГ в разных отраслях промышленности растут. Вместе с этим возрастает и актуальность разработки стали для изготовления криогенных аппаратов и резервуаров, эксплуатируемых при температуре кипения природного газа –167 градусов. Нами проведена научно-исследовательская работа по разработке системы легирования, совершенствованию технологии производства и изучению качества опытно-промышленной партии проката классов прочности 450 и 650 из экономнолегированной стали", – рассказал управляющий директор "Уральской Стали" Ильдар Искаков.

МинПром

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