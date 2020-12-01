В Украине увеличился прожиточный минимум С 1 декабря в Украине прожиточный минимум увеличился до 2189 гривен.



Об этом говорится в ст. 7 закона о госбюджете на 2020 год.



Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

• для детей до 6 лет 1921 гривна;

• для детей от 6 до 18 лет 2395 гривен;

• для трудоспособных лиц - 2270 гривен;

• для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.



Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января, второе - с 1 июля. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.



МинПром



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