В Украине увеличился прожиточный минимум

С 1 декабря в Украине прожиточный минимум увеличился до 2189 гривен.
Об этом говорится в ст. 7 закона о госбюджете на 2020 год.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:
• для детей до 6 лет 1921 гривна;
• для детей от 6 до 18 лет 2395 гривен;
• для трудоспособных лиц - 2270 гривен;
• для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.
Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января, второе - с 1 июля. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.