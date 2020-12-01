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Половина банков заявляет об ухудшении ситуации в финсекторе

01.12.20 09:33
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Банки вновь ухудшили оценку текущего состояния финансового сектора, хотя продолжают считать его в целом удовлетворительным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины в ноябре 2020 года, передает пресс-служба регулятора.

"Почти половина респондентов указала на ухудшение состояния дел в финсекторе за прошедшие полгода. Опрошенные банки имеют преимущественно пессимистические ожидания на следующие шесть месяцев, однако доля респондентов, которые негативно оценивают состояние финансового сектора, снизилась с мая", – отмечается в результатах опроса.

По мнению респондентов, со времени предыдущего опроса устойчивость сектора к значительным негативным событиям незначительно снизилась. Также несколько снизилась и склонность финансовых учреждений к риску.

Мнения респондентов об изменении состояния сектора в течение последних шести месяцев почти разделились: 42% отметили, что состояние финсектора не изменилось, тогда как 48% заметили ухудшение состояния дел.

При этом оценка общего уровня риска в финансовом секторе остается отрицательной с мая 2018 года. Два опроса подряд примерно треть респондентов считают уровень риска высоким или очень высоким.

Участники опроса в большинстве своем также пессимистично оценивают перспективы финсектора на следующие полгода. Однако доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, заметно уменьшилась: с 71% – в мае 2020 года, 48% – сейчас.

"Текущий опрос еще раз показал, что коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются главным источником риска для финансового сектора. 91% опрошенных считают, что это фактор высокого или очень высокого риска. Баланс ответов был худшим за весь период опросов с мая 2018 года", – отмечается в отчете НБУ.

В то же время за последние полгода больше всего выросли риски в отношении сотрудничества с МФО, достигнув рекордной с мая 2019 доли оценок высокого уровня риска.

В тройку основных угроз также вошел фактор обострения политической и социальной ситуации в стране, который в предыдущем опросе занимал лишь пятое место.
Также к наиболее значимым источникам риска как и ранее участники опроса относят мошенничество и кибернетические угрозы, а также и состояние защиты кредиторов и инвесторов.

Опрос проводился с 11 по 25 ноября. Участие в нем приняли руководители 19 банков, 12 страховых и 2 инвестиционные компании. В выборку не попали финансовые учреждения, в отношении которых введены санкции. В итоговых результатах не учитывались размеры банка/компании или их доли на рынке.

МинПром

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