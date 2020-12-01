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НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов

01.12.20 09:29
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год.

Согласно данным на сайте регулятора, соответствующие решения были приняты на заседнии 25 ноября, сообщает БизнесЦензор.

В частности, НКРЭКУ решила одобрить и обнародовать на официальном вебсайте с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей ("облгазов"), при этом тарифы для 20 из них планируется повысить.

В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Как отмечается в проекте решения НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

МинПром

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