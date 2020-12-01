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Спотовые цены на руду в Китае взяли отметку 130 долл/тонну

01.12.20 08:02
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Фьючерсы на железную руду продемонстрировали рост в понедельник, передает Reuters.

Как отмечается, в ноябре производственная деятельность Китая росла самыми быстрыми темпами за более чем три года, что позволило второй по величине экономике мира полностью оправиться коронавирусного кризиса.

Железная руда на Далянской товарной бирже Китая завершила дневные торги с повышением на 1,1% до 911,50 юаней (138,36 долл.) за тонну после достижения максимума в 919 юаней в начале сессии. В этом месяце контракт вырос на 15,3%.

Железная руда на Сингапурской бирже выросла на 1,4%.

Спотовые цены на железную руду также резко выросли: по данным консалтинговой компании SteelHome, руда с содержанием железа 62% достигла в пятницу самого высокого уровня с января 2014 года, до 130,50 долларов за тонну.

"Благодаря быстрому восстановлению национальной экономики, которое стимулировало спрос... общие показатели черной металлургии в этом году оказались лучше, чем ожидалось", - отмечают аналитики Sinosteel Futures.

Аналитики Sinosteel также заявили, что ряд мер правительства по снижению налогов и сборов также помог стимулировать деловую активность. Однако, по их мнению, в ближайшие недели следует ожидать отката цен, поскольку в Китае становится холоднее, что обычно вызывает замедление строительной активности.

МинПром

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