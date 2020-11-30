Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В декабре доллар будет только дорожать

30.11.20 16:59 , РБК Украина
печать
размер текста:

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 грн за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 грн за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 грн за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,50 грн за доллар, курс в покупке до 28,48 грн за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки, до 34,09 грн за евро.

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов
17:40
Коммуналка в Украине подорожала сразу на треть
17:20
Украинскому ГМК нужна господдержка для преодоления вызовов, связанных с Green Deal
16:41
Поддержка бизнеса в период локдауна обойдется казне в 15 млрд грн
16:22
Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn
16:15
Бразильская Vale получила разрешение на работу рудника на севере страны
15:54
Зеленский проведет совещание о возможности введения локдауна
15:39
Укрзализныця может остаться без новых рельсов
15:26
Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ
15:13
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
14:53
Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд
14:32
Из-за отсутствия заказов для армии ГАХК Артем собирается ввести 1-дневную рабочую неделю
14:12
Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена
13:53
Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор
13:50
Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением
13:35
Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов
13:14
Цена на электроэнергию в Украине превысила европейскую
13:00
В Украине стагнирует рынок металлопродукции
12:45
Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
27.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!