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Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

30.11.20 16:22
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Украинская промышленная компания Интерпайп осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого ж/д оператора – компании Deutsche Bahn. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, Интерпайп уже длительное время сотрудничает с Deutsche Bahn и успел зарекомендовать себя надежным партнером. Компания также является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте ж/д колес для грузовых вагонов – два из трех грузовых вагона в Европе – с колесами Интерпайпа. Кроме того, Интерпайп уже поставлял колесную продукцию для пассажирского пригородного транспорта.

В сообщении подчеркивается, что пассажирские ж/д колеса для высокоскоростных поездов являются высокоточным сложным продуктом. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров: они должны иметь отверстия в диске и чистовую расточку ступицы.

Как говорится в сообщении, специалисты R&D Интерпайп разработали всю технологию производства – от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.

Таким образом, Интерпайп стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вошел в "Лигу чемпионов" - на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов - и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn.

"Это крайне важный заказ и отличная возможность войти в список компаний-поставщиков для высокоскоростного пассажирского транспорта. На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона Интерпайп", - отметил директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гарькавый.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году Интерпайп реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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