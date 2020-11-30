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Поддержка бизнеса в период локдауна обойдется казне в 15 млрд грн

30.11.20 16:41 , Бизнес Цензор
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Одноразовая помощь в 8 тыс. грн, которую предлагает предоставлять на период локдауна президентский законопроект №4429, может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом представители Кабинета министров сообщили во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает пресс-служба комитета.

По итогам рассмотрения проекта документа члены Комитета единогласно приняли решение рекомендовать парламенту включить законопроект в повестку дня сессии Верховной Рады, сократить срок подачи альтернативных законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

Законопроектом предусмотрено обеспечить выплату одноразовой помощи официально трудоустроенным гражданам, за которых работодатели заплатили единый социальный взнос в третьем квартале 2020 года, в размере 8 тыс. грн.

Помощь смогут получить работники субъектов хозяйствования, деятельность которых будет ограничена из-за введения карантина. Субъекты хозяйствования, которые будут вынуждены приостановить работу из-за усиления карантина, также получат единовременные компенсации.

В случае принятия законопроекта Кабмин должен в трехдневный срок установить порядок и сроки предоставления единовременной материальной помощи, а также утвердить перечень основных видов экономической деятельности, работа которых будет ограничена из-за ужесточения карантинных ограничений.

"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 млн граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год", – отметила председатель Комитета Галина Третьякова.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантина, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники, отметив, что решение об этом еще не принято. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков призвал ввести полный локдаун в стране на три-четыре недели как можно быстрее.

МинПром

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