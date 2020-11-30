Бразильская Vale получила разрешение на работу рудника на севере страны Бразильская горнодобывающая компания Vale, один из крупнейших производителей железной руды в мире, получила разрешение на возобновление работ по расширению добычи на руднике Серра-Лешти в городе Куриунополис, штат Пара, Бразилия.



Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



В частности, соответствующую лицензию на возобновление и расширение деятельности выдал Департамент окружающей среды и устойчивого развития штата Пара (SEMAS).



Горнодобывающий гигант хочет возобновить работы на руднике Серра-Лешти в декабре. Компания планирует ежегодно добывать 4-5 млн т железной руды в 2021 году, а уже в 2022 году выйти на полную производственную мощность – 6 млн т руды в год.



В рамках проекта по расширению добычи Vale намерена провести реконструкцию завода по переработке железной руды. Это позволит компании увеличить производственную мощность рудника до 10 млн т в год к 2023 году.



Напомним, что Vale намерена в 2020 году добыть 310-330 млн т железной руды. В целом горнодобывающий гигант планирует выйти на добычу 450 млн т сырья в год.



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