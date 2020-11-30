Украинскому ГМК нужна господдержка для преодоления вызовов, связанных с Green Deal В обозримой перспективе украинский горно-металлургический комплекс столкнется с еще одним вызовом – новыми ограничительными мерами принятой в Европе Green Deal. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Предлагаемые Green Deal инструменты не что иное, как вуалируемый протекционизм, так как возможности экомодернизации европейских и украинских металлургов несоизмеримы", - подчеркнул он.



По мнению Д.Шпенова, чтобы преодолеть этот вызов, ГМК нуждается в масштабной поддержке государства. Первым шагом может стать принятие ВРУ законопроекта № 3543-1, который позволит меткомбинатам направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога, считает он.



Нардеп напомнил, что наибольшее количество мировых торговых ограничений касается стальной отрасли. На ее долю приходится более 7% всех мировых ограничительных мер. За 10 лет, с 2010 по 2019 годы против металлургической продукции в мире введено 1302 меры по ограничению импорта. Наиболее популярные из них: требования к локализации в государственных закупках (454 меры), антидемпинговые (288), импортные тарифы (230), антисубсидиарные (59).



При этом он обратил внимание на то, что в своих подходах к внедрению мер протекционизма развитые страны становятся всё более изобретательными.



"Украина, имеет масштабный по европейским меркам ГМК. Однако, до сих пор во многом неэффективна в вопросах разрешения торговых споров – как связанных с экспортом, так и с импортом. Антидемпинговые пошлины против продукции из Украины вводились в результате 83% расследований, по сравнению со среднемировым показателем в 67%. Сегодня, против металлопродукции из Украины действуют 32 антидемпинговых меры в 13 странах мира", - напомнил Д.Шпенов.



МинПром



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