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Зеленский проведет совещание о возможности введения локдауна

30.11.20 15:54 , Бизнес Цензор
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Представители министерств и Совета нацбезопасности и обороны Украины проведут совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда. Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что без жесткого карантина не обойти", - отметил президент Владимир Зеленский.

Также сообщают, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8 600 протоколов.

Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

МинПром

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