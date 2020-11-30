Укрзализныця может остаться без новых рельсов АО "Укрзализниця" второй раз не смогла купить в системе Prozorro.Публічні закупівлі 21,5 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р-65 на 571,8 млн грн. Причина – недостаточное количество участников торгов.



Всего было выставлено два лота. В частности, УЗ намеревалась закупить: рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т; рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т.



На участие в торгах претендовали ООО "Метинвест-СМЦ", ООО "Скинест Рейл Юей", SENSO DYNAMICS LLC, но их требования по изменению тендерной документации не были приняты. Компании не допустили к участию в торгах.



Отметим, что первый раз УЗ не удалось провести тендер на закупку данной продукции из-за недостаточного количества участников. Заявку на участие в торгах подавало только ООО "Скинест Рейл Юей".



Предыдущий тендер на поставку "Укрзализнице" более 45 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р65 длиной 25 м выиграла компания "Метинвест-СМЦ".



Во второй половине июля меткомбинат "Азовсталь" начал изготавливать рельсы по данному контракту.



"Азовсталь" – единственный в Украине производитель рельсов для магистральных путей. Доля рельсов в структуре производства предприятия составляет примерно 2%.



Всего УЗ планирует в 2020 году обновить 507,1 км путей – провести реконструкцию 324,3 км путей и капитальный ремонт 182,2 км путей.



В 2020 году ж/д перевозчик намерен купить 70,2 тыс. т рельсов типа P65 для широкой колеи. Это вдвое больше, чем в плане на 2019 год.



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