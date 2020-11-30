Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныця может остаться без новых рельсов

30.11.20 15:39 , ГМК Центр
печать
размер текста:

АО "Укрзализниця" второй раз не смогла купить в системе Prozorro.Публічні закупівлі 21,5 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р-65 на 571,8 млн грн. Причина – недостаточное количество участников торгов.

Всего было выставлено два лота. В частности, УЗ намеревалась закупить: рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т; рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т.

На участие в торгах претендовали ООО "Метинвест-СМЦ", ООО "Скинест Рейл Юей", SENSO DYNAMICS LLC, но их требования по изменению тендерной документации не были приняты. Компании не допустили к участию в торгах.

Отметим, что первый раз УЗ не удалось провести тендер на закупку данной продукции из-за недостаточного количества участников. Заявку на участие в торгах подавало только ООО "Скинест Рейл Юей".

Предыдущий тендер на поставку "Укрзализнице" более 45 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р65 длиной 25 м выиграла компания "Метинвест-СМЦ".

Во второй половине июля меткомбинат "Азовсталь" начал изготавливать рельсы по данному контракту.

"Азовсталь" – единственный в Украине производитель рельсов для магистральных путей. Доля рельсов в структуре производства предприятия составляет примерно 2%.

Всего УЗ планирует в 2020 году обновить 507,1 км путей – провести реконструкцию 324,3 км путей и капитальный ремонт 182,2 км путей.

В 2020 году ж/д перевозчик намерен купить 70,2 тыс. т рельсов типа P65 для широкой колеи. Это вдвое больше, чем в плане на 2019 год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:59
В декабре доллар будет только дорожать
16:41
Поддержка бизнеса в период локдауна обойдется казне в 15 млрд грн
16:22
Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn
16:15
Бразильская Vale получила разрешение на работу рудника на севере страны
15:54
Зеленский проведет совещание о возможности введения локдауна
15:26
Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ
15:13
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
14:53
Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд
14:32
Из-за отсутствия заказов для армии ГАХК Артем собирается ввести 1-дневную рабочую неделю
14:12
Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена
13:53
Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор
13:50
Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением
13:35
Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов
13:14
Цена на электроэнергию в Украине превысила европейскую
13:00
В Украине стагнирует рынок металлопродукции
12:45
Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
12:11
МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь
12:00
В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации
11:51
УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны
27.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!