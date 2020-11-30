Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ

30.11.20 15:26 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Украина с 19 октября по 28 ноября снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 6,4% (на 1,81 млрд куб. м) – до 26,63 млрд куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

В частности, отбор газа из ПХГ Украины 28 ноября составил 71,8 млн куб. м при импорте 3,2 млн куб. м (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-1,9 раза (на 5,8-12,4 млрд куб. м).

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м.

Напомним, за минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В позапрошлом отопительном сезоне, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:13
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
14:53
Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд
14:32
Из-за отсутствия заказов для армии ГАХК Артем собирается ввести 1-дневную рабочую неделю
14:12
Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена
13:53
Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор
13:50
Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением
13:35
Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов
13:14
Цена на электроэнергию в Украине превысила европейскую
13:00
В Украине стагнирует рынок металлопродукции
12:45
Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
12:11
МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь
12:00
В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации
11:51
УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны
11:30
США начинают восстанавливать объемы импорта стали
11:28
СБУ требует от ОГХК остановить поставки ильменита в Крым
11:14
Индии предрекают значительное падение потребления стали
10:57
Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов
10:34
Прокладку Северного потока-2 возобновят уже в декабре
10:13
Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining
27.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!