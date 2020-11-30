Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ Украина с 19 октября по 28 ноября снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 6,4% (на 1,81 млрд куб. м) – до 26,63 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.



В частности, отбор газа из ПХГ Украины 28 ноября составил 71,8 млн куб. м при импорте 3,2 млн куб. м (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м.



По расчетам агентства, текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-1,9 раза (на 5,8-12,4 млрд куб. м).



Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м.



Напомним, за минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).



В позапрошлом отопительном сезоне, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



