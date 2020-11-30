Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд

30.11.20 14:53 , Металлургпром
печать
размер текста:

Китайский импорт редкоземельных руд из США в октябре увеличился на 81% в годовом исчислении и стал рекордным с тех пор, как Китай начал вывозить дефицитные металлы из США в 1995 году.

Резкий рост произошел в основном из-за увеличения спроса на редкоземельные магниты со стороны восстанавливающийся автомобильной промышленности Китая, поддерживаемой пакетами государственных стимулов внутреннего экономического развития.

Закупки Китаем руд редкоземельных металлов в США выросли с 5 148 тонн в октябре 2019 года до 9 340 тонн в октябре 2020 года, при этом средняя импортная цена выросла на 64% и составила 1 977 долл. США за тонну.

В январе-октябре Китай импортировал из США 58 381 тонну руды редкоземельных металлов, что на 55% больше по сравнению с 37 637 тоннами годом ранее, при этом средние импортные цены выросли на 18%, до 1 540 долларов за тонну.

Почти весь импорт руд редкоземельных металлов был выкуплен китайским производителем по разделению редкоземельных элементов Shenghe Resources. Компания возобновила производство на своей сепарационной фабрике в Лешане в конце октября после того, как она была закрыта в середине августа из-за наводнения.

Единственное в США предприятие по добыче редкоземельных руд в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, закрывалось дважды - в 2002 и 2015 годах - из-за нерентабельности, вызванной низкими ценами на китайском рынке. Затем оно было приобретено американским консорциумом, финансируемым китайским холдингом Shenghe Resources Holding. Предприятие возобновило производство в 2018 году и отправляет всю добываемую руду в Китай для переработки и обогащения.

Общий объем импорта оксидов редкоземельных элементов и карбонатных руд Китаем снизился на 14% по сравнению с годом ранее до 23 981 тонну в январе-октябре, при этом средние импортные цены выросли на 114% до 13 733 долларов за тонну.

На долю Китая приходится около 36,7% известных мировых запасов редкоземельных металлов и 70,6% мирового производства этих металлов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:26
Украина уже потратила почти 2 млрд куб. м газа из хранилищ
15:13
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
14:32
Из-за отсутствия заказов для армии ГАХК Артем собирается ввести 1-дневную рабочую неделю
14:12
Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена
13:53
Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор
13:50
Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением
13:35
Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов
13:14
Цена на электроэнергию в Украине превысила европейскую
13:00
В Украине стагнирует рынок металлопродукции
12:45
Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
12:11
МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь
12:00
В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации
11:51
УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны
11:30
США начинают восстанавливать объемы импорта стали
11:28
СБУ требует от ОГХК остановить поставки ильменита в Крым
11:14
Индии предрекают значительное падение потребления стали
10:57
Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов
10:34
Прокладку Северного потока-2 возобновят уже в декабре
10:13
Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining
27.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!