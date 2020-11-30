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Из-за отсутствия заказов для армии ГАХК Артем собирается ввести 1-дневную рабочую неделю

30.11.20 14:32 , Дело
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Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (Киев) переводит большинство сотрудников на однодневную рабочую неделю из-за нехватки заказов для Вооруженных сил и эпидемиологического кризиса в стране. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на главу ГАХК Владимира Зимина.

"На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для Министерства обороны такие необходимые изделия как 152-миллиметровый снаряд ОФ-29 и ракета РС-80. С первого квартала 2021 года "Артем" вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю", — сообщил он.

По словам В.Зимина, в такой режим перейдут около 1 200 сотрудников. Работать полную неделю останется только "ядро" из 500-600 специалистов.

"Они будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе экспортные, которые еще держат предприятие "на плаву", — добавил руководитель компании.

ГАХК "Артем" является одним из предприятий госконцерна "Укроборонпром". Завод выпускает различное вооружение, в частности ракеты класса "воздух-воздух", снаряды калибра 152 мм, автоматы, противотанковые управляемые ракеты, авиационные пусковые устройства, а также авиационные электродвигатели, электромеханические приводы, приборы управления.

Кроме того, предприятие выпускает и гражданскую продукцию, в том числе подъемно-транспортные и реабилитационные средства для инвалидов, медтехнику, металлоконструкции для строительства, барьеры для парковки и блокираторы колес, светодиоднык светильники, а также лавочки и урны.

Напомним, что в октябре Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску дочернего банка Сбербанка России в Украине к ГАХК "Артем" о взыскании задолженности почти в 500 млн грн.

МинПром

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