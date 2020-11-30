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Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением

30.11.20 13:50
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Введение 16,08% спецпошлины на белорусскую арматуру в условиях падения ВВП Украины - давно назревшее решение. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Ведь почти на всех рынках, куда мы экспортируем металлопродукцию, действуют жесткие защитные меры, которые иногда могут противоречить экономической логике. Наш внутренний рынок, до последнего времени был открыт. Несмотря на то, что проведение в нашей стране антиденмпинговых расследований занимает длительное время, не стоит бояться затронуть чьи-то интересы. Ведь сегодня весь мир возводит протекционистские барьеры для защиты своих рынков. Дальнейшие антидемпинговые расследования для защиты украинских промышленников могут и должны проводиться в Украине быстрее и решительнее. Но нужно помнить: мы не нападаем, мы защищаем интересы наших металлургов", - отметил он.

Нардеп напомнил, что ранее действовала нулевая пошлина на импорт в Украину продукции БМЗ. "Это создавало необоснованные преимущества для белорусской стороны в ущерб украинским интересам. Только в течении десяти месяцев поточного года объем импортируемой в Украину белорусской арматуры вырос на 37,8% и составил 86,7 тыс. т. стали. Учитывая такие темпы наращивания присутствия белорусской арматуры на Украинском рынке, в июле 2018 года был начат верификационный аудит. По его результатам было установлено, что действия БМЗ противоречат положениям Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ) и считаются дискриминационными и недружественными", - рассказал он.

Как сообщалось, с первого декабря текущего года в Украине вступает в силу спецпошлина на импорт катанки и арматуры из Республики Беларусь. Объем сбора составит 16,08% таможенной стоимости товара. Антидемпинговые меры касаются продукции с внешнеэкономическими товарными кодами: 7213 - 9 позиций, 7214 - 4 позиции, 7227 - 4 позиции, 7228 - 2 позиции.

МинПром

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