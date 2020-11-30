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В Украине стагнирует рынок металлопродукции

30.11.20 13:00
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С недавнего времени экспертами отмечается новый тренд на украинском рынке металлопродукции – строительство, ключевой потребитель стали в стране, начинает развиваться за счет менее металлоемких сегментов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он подчеркнул, что потребление стали в Украине за восемь месяцев 2020 года упало на 10,2% в годовом выражении. Наиболее сильное падение – на 28,3% – зафиксировано по арматуре и листовому прокату без покрытия – на 12,2%. Для сравнения: в 2018 году рост потребления стали на внутреннем рынке составлял 1,6%, в 2019 году уровень потребления не изменился, а по состоянию на сегодня сокращение внутреннего рынка металлопродукции составляет 3-5%.

"В более широком контексте, эти неутешительные цифры говорят, что главный потребитель украинской стали - строители хорошо видят будущие экономические издержки European Green Deal. Последняя предполагает сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% уже к 2030 году и увеличение цены электроэнергии в контексте интеграции в ENTSO-E. Поэтому, несмотря на оптимистичные прогнозы World Steel Association о росте потребления стали в регионе CIS, в который входит Украина, на 5,5%, спрос на украинскую сталь на внутреннем рынке будет падать", - считает он.

По мнению нардепа, для сохранения и развития горно-металлургического комплекса Украины необходимы мощные протекционистские инструменты. Одним из них может стать принятие ВРУ законопроекта № 3543-1, который позволит меткомбинатам направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога, подчеркивает Д.Шпенов.

МинПром

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