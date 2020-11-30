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Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор

30.11.20 13:53 , Укринформ
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Пандемия коронавируса вызвала 30-процентное снижение инвестиций в нефтяной сектор в нынешнем году. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо перед заседанием Конференции ОПЕК в понедельник, передает Укринформ.

"В этом году инвестиции сократились на 30%, даже больше, чем во время падения в 2014 - 2016 годах, от которого нефтяная промышленность все еще восстанавливалась, когда ударил COVID-19", - сказал М.Баркиндо.

По мнению генсека ОПЕК, нефтяная промышленность нуждается примерно в 12,6 трлн долл. США инвестиций "с целью уменьшения волатильности и избежания возможного энергетического кризиса в будущем".

Он также указал на очередную волну пандемии COVID-19, которая "снова закрывает страны и регионы". "Мы все еще находимся в эпицентре этой катастрофы", - заявил генсек ОПЕК, призывая к общему реагированию на связанные с пандемией вызовы в нефтяном секторе.

В понедельник, 30 ноября, в формате видеоконференции состоится 180-я Конференция ОПЕК, а на следующий день, 1 декабря, пройдет 12-я министерская встречя в формате ОПЕК +. Во время этих заседаний страны-экспортеры нефти обсудят реализацию предыдущих договоренностей по сокращению нефтедобычи, а также примут решение о том, на каком уровне будет добыча нефти с января 2021 года.

МинПром

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