Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов

30.11.20 13:35 , РБК Украина
печать
размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу. Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предлагается: отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп. отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов; отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО); продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании программных регистраторов расчетных операций
ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.

Как сообщалось, 17 ноября, Верховная Рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:53
Коронавирус обрушил инвестиции в нефтяной сектор
13:50
Магомедов назвал спецпошлину на белорусскую арматуру давно назревшим решением
13:14
Цена на электроэнергию в Украине превысила европейскую
13:00
В Украине стагнирует рынок металлопродукции
12:45
Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
12:11
МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь
12:00
В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации
11:51
УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны
11:30
США начинают восстанавливать объемы импорта стали
11:28
СБУ требует от ОГХК остановить поставки ильменита в Крым
11:14
Индии предрекают значительное падение потребления стали
10:57
Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов
10:34
Прокладку Северного потока-2 возобновят уже в декабре
10:13
Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining
09:53
Yusco повышает цены на нержавейку
09:30
АМКР заплатил 11 млн грн за причиненный экологии вред
09:26
Японский стальной экспорт падает шестой месяц подряд
08:58
Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб
08:09
У Зеленского ожидают падения экономики на 5%
27.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!