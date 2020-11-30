Зеленский прислушался к требованиям ФОП насчет кассовых аппаратов Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу. Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.



Законопроектом предлагается: отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп. отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов; отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО); продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании программных регистраторов расчетных операций

ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.



Как сообщалось, 17 ноября, Верховная Рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.



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