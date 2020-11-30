В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации

После обсуждения на подкомитете по вопросам публичных закупок заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский предложил внести изменения в законопроект о локализации №3739.
В частности предложено унифицировать требования уровня локализации по всем товарам, смягчить требуемый уровень локализации в момент вступления в силу будущего закона – с 10% с добавлением по 5% ежегодно до уровня в 40%.
Также Д.Кисилевский предлагает добавить в законопроект простую формулу определения локализации. "Ту, которая сейчас используется для оценки локализации сельхозтехники. Именно ее использовали производители указанных в законопроекте категорий товаров для определения своего текущего уровня локализации", - пояснил он на своей странице в соцсети Facebook.
Д.Кисилевский рассказал, что между первым и вторым чтением членами комитета были проведены десятки встреч и обсуждений с самым широким кругом стейкхолдеров: с украинскими производителями, отраслевыми ассоциациями, мэрами и губернаторами, госпредприятиями, министерствами и другими органами власти. Также члены комитета донесли свою позицию до представителей иностранных государств и провели ряд встреч с народными депутатами.
Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения.