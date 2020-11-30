Ilva запустит доменную печь в Таранто в конце января или начале февраля

Как сообщает ArgusMedia, итальянская компания Ilva восстановит работу доменной печи в Таранто в конце января или в начале февраля в соответствии с новым планом между правительством и ArcelorMittal.
Обсуждения между двумя сторонами, по-видимому, наконец-то подходят к завершению, и ожидается, что доля владения новой компанией, которая будет контролировать Ilva, будет разделена на 50-50. Многие участники рынка потеряли интерес к этой истории с годами, поскольку постоянные переговоры довели актив до минимального уровня производства, а ненадежные условия поставки означали, что только некоторые покупатели рассматривали возможность покупки на комбинате. Но потенциал комбината - особенно на текущем рынке с ограниченным предложением - всегда имел большое значение для динамики цен.
Согласно плану ArcelorMittal и правительство Италии будут равными акционерами до 2022 года, после чего государство станет мажоритарным акционером с, по слухам, 60% акций.
Первоначально производство будет увеличено до 6 млн тонн / год, а затем до 8 млн тонн - участники рынка оценивают текущий объем производства в 2–2,5 млн тонн / год.
Теперь, когда Ilva работает как отдельная коммерческая структура от ArcelorMittal, участникам было интересно узнать о стратегии ценообразования и продаж новой компании. Источники предполагают, что руководство Ilva не намеревается следовать стратегии ArcelorMittal и объявлениям о повышении цен, но оно будет работать более гибко и давать расценки в соответствии с мощностью и уровнем спроса.
Завод Ilva в Novi Ligure, который производит горячеоцинкованную сталь для автомобильной промышленности, также возобновит работу, но только после инвестиций, необходимых для запуска установки.