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СБУ требует от ОГХК остановить поставки ильменита в Крым

30.11.20 11:28
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Служба безопасности Украины потребовала от государственной Объединенной горно-химической компании остановить отгрузку ильменита чешской Belanto из-за подозрения в поставках украинского сырья в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в письме службы безопасности ОГХК, адресованном замглавы правления госкомпании Татьяне Гогенко, которым располагает издание.

"С целью недопущения предпосылок к нанесению ущерба государственной безопасности, посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прошу остановить отгрузку любой продукции в пользу компании Belanto по указанному контракту до выяснения всех обстоятельств", - говорится в письме.

В то же время, глава ОГХК Артур Сомов, невзирая на запрос СБУ, оставил отгрузки на Belanto в силе.

На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКа из турецкого порта Трос вышло судно BOGDAN. Оно прибыло в порт Ильичевска 27 ноября. В настоящее время судно ожидает погрузки на рейде.

Согласно системе слежения за судами, сирийское судно SOURIA с первой партией ильменита от чешской Belanto разгрузилось в порту Керчь, РФ 25 ноября.  

SOURIA уже прибыла в болгарский порт Варна, где возможно, состоится перегрузка второй партии ильменита на судно BOGDAN. Это судно после погрузки в Ильичевске выйдет ему навстречу. Также вероятно, что оба судна могут для перегрузки встретиться в соседнем порту Констанца, как было при отправке первой партии ильменита на Крым через Belanto. 

Таким образом, в Россию, а потом на «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа, будет отгружена вторая партия ильменита по контракту с Belanto. Крымский завод по производству двуокиси титана получит на переработку 20 тыс. тонн ильменита из 50 тыс. т, предусмотренных для чешской «прокладки» по договору с ОГХК.

Как сообщалось, контракт с чехами заменил контракт с немецкой ITS, которая в августе этого года отправила 25 тыс. т иршанского ильменита на Крымский Титан.  Договор с чехами был заключен 13 октября 2020 Сомовым, чтобы переориентировать отгрузки ильменита в Крым.

Первую партию ильменита - 10 тыс. т, чехи погрузили на судно SALVINIA в порту Ильичевска 11 ноября.

А затем перегрузили ее на SOURIA в порту Констанца 12 ноября.

МинПром


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