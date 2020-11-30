США начинают восстанавливать объемы импорта стали По предварительным данным американских статистических органов, в октябре 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 1,36 млн т стали. Это на 31,3% меньше, чем в тот же период прошлого года, но на 19,6% превышает показатель сентября.



Американские компании начали покупать больше стальной продукции за рубежом из-за повышения цен на прокат на местном рынке, а также вследствие восстановления национальной экономики посл коронавирусного кризиса.



По сравнению с сентябрем, в октябре почти в два раза вырос импорт арматуры и более чем в два раза — нефтегазовых труб (OCTG). При этом резко увеличили поставки арматуры турецкие компании. Всего в октябре они отправили в США 61,7 тыс. т стальной продукции, тогда как в предыдущем месяце — менее 6 тыс. т.



Всего за десять месяцев американский импорт стали составил 17,37 млн. т, из которых 12,35 млн. т пришлось на готовую продукцию. Это соответственно на 22,8 и 25,9% меньше, чем за тот же период годичной давности.



По прогнозу American Iron and Steel Institute (AISI), в 2020 г. в целом в США поступит из-за рубежа менее 20,9 млн т стали, включая около 14,8 млн т готовой продукции. Для сравнения, в 2019 г. эти показатели составляли соответственно 25,3 млн и 19,1 млн т.



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