Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

США начинают восстанавливать объемы импорта стали

30.11.20 11:30 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По предварительным данным американских статистических органов, в октябре 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 1,36 млн т стали. Это на 31,3% меньше, чем в тот же период прошлого года, но на 19,6% превышает показатель сентября.

Американские компании начали покупать больше стальной продукции за рубежом из-за повышения цен на прокат на местном рынке, а также вследствие восстановления национальной экономики посл коронавирусного кризиса.

По сравнению с сентябрем, в октябре почти в два раза вырос импорт арматуры и более чем в два раза — нефтегазовых труб (OCTG). При этом резко увеличили поставки арматуры турецкие компании. Всего в октябре они отправили в США 61,7 тыс. т стальной продукции, тогда как в предыдущем месяце — менее 6 тыс. т.

Всего за десять месяцев американский импорт стали составил 17,37 млн. т, из которых 12,35 млн. т пришлось на готовую продукцию. Это соответственно на 22,8 и 25,9% меньше, чем за тот же период годичной давности.

По прогнозу American Iron and Steel Institute (AISI), в 2020 г. в целом в США поступит из-за рубежа менее 20,9 млн т стали, включая около 14,8 млн т готовой продукции. Для сравнения, в 2019 г. эти показатели составляли соответственно 25,3 млн и 19,1 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:33
Рада решила не рассматривать бюджет-2021 на этой неделе
12:11
МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь
12:00
В Раде предлагают смягчить требования законопроекта о локализации
11:51
УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны
11:28
СБУ требует от ОГХК остановить поставки ильменита в Крым
11:14
Индии предрекают значительное падение потребления стали
10:57
Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов
10:34
Прокладку Северного потока-2 возобновят уже в декабре
10:13
Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining
09:53
Yusco повышает цены на нержавейку
09:30
АМКР заплатил 11 млн грн за причиненный экологии вред
09:26
Японский стальной экспорт падает шестой месяц подряд
08:58
Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб
08:09
У Зеленского ожидают падения экономики на 5%
27.11.20
18:05
В Украине выросла реальная зарплата
17:53
Интерпайп Сталь досрочно завершила ежегодный капитальный ремонт
17:35
Нафтогаз боится, что РФ будет мешать добывать ему газ на шельфе
17:14
Повышение тарифа на передачу электроэнергии повлияет на курс доллара – Каленков
16:50
Мировые горнодобытчики успешно пережили проблемы, связанные с пандемией
16:30
Nippon Steel откроет новую линию горячего цинкования на заводе East Nippon Works
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!