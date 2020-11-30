Индии предрекают значительное падение потребления стали В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) видимое потребление стальной продукции в Индии может сократиться на 10-12% по сравнению с предыдущим периодом. С таким прогнозом выступила компания BrickWork Ratings.



По ее оценкам, во втором квартале календарного 2020 г. потребление стали в стране упало на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство — на 49%. Это более сильное падение, чем у большинства других стран мира.



Но в третьем квартале спад потребления сузился до около 10% по сравнению с июлем-сентябрем 2019 г. А рост экспорта позволил производителям нарастить выплавку стали, которая оказалась всего на 2% меньше, чем в третьем квартале прошлого года.



Во второй половине 2020/2021 ф.г. спрос на стальную продукцию в Индии продолжит расти, в том числе, благодаря правительственным мерам стимулирования экономики и поддержки доходов населения, а также вследствие реализации новых инфраструктурных проектов. Тем не менее, средний уровень загрузки мощностей индийских металлургических компаний составит в 2020/2021 ф.г. только 62% против 77 в 2019/2020 ф.г.



Вследствие этого BrickWork Ratings предсказывает на текущий финансовый год сокращение производства стали в стране на 8-10% по сравнению с предыдущим периодом, до 98-100 млн. т.



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