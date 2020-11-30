Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-квартирой в Украине Ferrexpo.
"Ferrexpo сообщает, что добилась успеха в своем ходатайстве в украинский суд об отмене ограничения, касающегося 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining ("FPM"), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland", - сообщает компания в пресс-релизе на своем сайте.
Компания напоминает, что 19 июня 2020 года объявила, что районный суд первой инстанции наложил ограничение на 50,3% акций Полтавского ГОКа. Ferrexpo безуспешно обжаловала это постановление суда.
"После нового ходатайства об отмене ограничения, которое было подано в суд в ноябре 2020 года, Группе удалось отменить это ограничение. Группа понимает, что новое решение суда об отмене ограничения на 50,3% акций FPM не может быть обжаловано", - сообщает Ferrexpo.
31 января 2020 года Ferrexpo сообщила, что украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.
2 июня Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).
Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также К.Жеваго объявлен в международный розыск.
Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.