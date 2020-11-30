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Yusco повышает цены на нержавейку

30.11.20 09:53 , МеталлСервис
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Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, корректирует цены металлопроката на декабрь.

Согласно уведомлению, продукция из стали 430 серии для внутреннего рынка становится дороже на NT$500 за тонну. Цены на 300 серию и надбавка для 316 оставлены без изменений.

Для экспортных поставок нержавеющий прокат Yusco подорожал на US$30-150 за тонну в зависимости от региона и груза. В числе причин Yusco называет дефицит запасов и рост тарифов на международные перевозки.

Ожидается, что в ближайшее время об аналогичных мерах объявят ключевые конкуренты Yusco – Tang Eng Iron Works Co. и Walsin Lihwa.

МинПром

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