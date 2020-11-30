Yusco повышает цены на нержавейку Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, корректирует цены металлопроката на декабрь.



Согласно уведомлению, продукция из стали 430 серии для внутреннего рынка становится дороже на NT$500 за тонну. Цены на 300 серию и надбавка для 316 оставлены без изменений.



Для экспортных поставок нержавеющий прокат Yusco подорожал на US$30-150 за тонну в зависимости от региона и груза. В числе причин Yusco называет дефицит запасов и рост тарифов на международные перевозки.



Ожидается, что в ближайшее время об аналогичных мерах объявят ключевые конкуренты Yusco – Tang Eng Iron Works Co. и Walsin Lihwa.



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