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Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб
30.11.20 08:58 , МеталлСервис
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Совместным приказом министерства промышленности, торговли, зеленой и цифровой экономики и министерства экономики, финансов и административной реформы в Марокко введена окончательная специальная защитная мера в отношении труб и трубок из стали и железа в форме специальной пошлины. Размер пошлины - 25%, сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.
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