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В Украине выросла реальная зарплата

27.11.20 18:05 , Экономическая правда
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В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 10,6%, до сентября этого года зарплата выросла на 0,5%.
Об этом говорится в данных Госстата.

При этом средняя номинальная зарплата в октябре составила 12 174 грн (+ 1,5% по сравнению с сентябрем этого года и +13,5% по сравнению с октябрем 2019).

В октябре наибольший рост средней зарплаты штатных работников по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировали в Черновицкой и Херсонской (на 20,9%), Ровенской и Николаевской (на 19,7%), Закарпатской (на 19,1%), Ивано-Франковской ( на 19%), Кировоградской (на 18,9%), Тернопольской (на 18,4%) областях.

Среди регионов первенство держит Киев, где штатные работники получают в среднем 17 494 грн, самый низкий уровень зарплат - в Черновицкой области (9926 грн).

В годовом измерении в прошлом месяце зарплата в сфере здравоохранения и социальной защиты выросла на 54%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 35,4%, образовании - на 17,7%, информации и телекоммуникаций - на 17,6 %, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 15,7%, в строительстве - на 9,8%, в сельском хозяйстве - на 9,5%.

МинПром

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