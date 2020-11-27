Нафтогаз боится, что РФ будет мешать добывать ему газ на шельфе НАК "Нафтогаз Украины" в рамках освоения шельфа Черного моря предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации. Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости", передает Интерфакс-Украина.



"Первый шаг, который мы планируем сделать после документального оформления решения правительства в рамках разработки Черноморского шельфа, это его изучение. Это будет зависеть от фактора Российского морского флота, который присутствует в Черном море и который нам активно мешал до этого осуществлять какие-либо действия. Нужно учесть этот аспект риска и найти путь для его минимизации", – сказал А.Коболев.



По его словам, задача "Нафтогаза" по разведке и разработке Черноморского шельфа – проторить путь для привлечения к проекту международных инвесторов.



"Если мы продемонстрируем способность работать в этом регионе, способность делать разведку, и будет отсутствовать аспект военной агрессии, тогда мы сможем ожидать на появление международных компаний", – пояснил А.Коболев, отметив, что компания имеет договоренности с правительством о том, что это открытый проект для инвесторов.



Как сообщалось, Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурса на один из участков, но его результаты отменили.



В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в 40 млн долл.



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