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Мировые горнодобытчики успешно пережили проблемы, связанные с пандемией

27.11.20 16:50 , Steelland
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Международная компания-аудитор Price Waterhouse Copper (PWC) заявила, что мировая горнодобывающая отрасль в целом успешно пережила проблемы, связанные с коронавирусною пандемией, последствия которой для сектора будут умеренными.

По оценкам PWC, в 2020 году EBITDA 40 ведущих компаний снизится примерно на 6%, что будет значительно лучшим показателем, чем во многих других отраслях.

"Это замечательная ситуация, учитывая тот факт, что показатель мирового роста снизится в 2020 году", - говорится в материалах PWC, где также отмечается, что компании могут успешно воспользоваться ростом рынка электромобилей и связанного с ним "литиевого бума".

В PWC отмечают, что выручка компаний сектора в 2020 году увеличилась на 4%, а объем дивидендов вырос на 55%, до 55 млрд долл.

Аналитики заключают, что отрасль сейчас "в достаточно хорошей форме". Ряд компаний воспользовались подъемом цен медной и золотодобывающей отраслях.

По мере выхода мира из пандемии ожидается рост промпроизводства и инфраструктурных проектов, а это должно обеспечить горнорудным компаниям неплохие перспективы еще на некоторое время.

МинПром

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