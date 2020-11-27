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Бензин и дизтопливо продолжают дорожать

27.11.20 16:12 , enkorr
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Розничные операторы за прошедшую неделю (20-27 ноября) повысили стоимость бензина и дизтоплива на 5-90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Наибольшее повышение цены было отмечено в сети KLO. Цены на бензины выросли на 70 копеек за литр: А-92 – до 24,49 грн/л, А-95 – до 25,49 грн/л. При этом дизтопливо подорожало на 90 копеек – до 23,99 грн/л.

Бензины в сети "Авантаж" подорожали на 50 коп., дизельное топливо – на 20 коп./л. Так, бензин марки А-95 подорожал до 21,45 грн/л, А-92 – до 22,45 грн/л, дизтопливо – до 20,52 грн/л.

Сеть "Укр-Петроль" повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 9 коп./л, до 20,15 грн/л, бензины – на 20 коп./л.

На станциях Motto за неделю бензины прибавили 27 коп./л, ДТ – 17 коп./л.

Такие сети как BVS, "Рур Груп", Chipo, Mango и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп./л.

В "Консалтинговой группе "А-95" отмечают, что основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до 47 долл./барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.

На следующей неделе, по мнению экспертов группы, стоит ожидать дальнейшего увеличения стоимости топлив у всех операторов рынка, а при сохранении тренда на рост цен на мировых рынках их реакция будет более стремительной и существенной.

МинПром

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