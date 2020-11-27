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Коболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газа

27.11.20 15:29 , OilPoint
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В Украине необходимо привести Кодекс газотранспортной системы к евростандартам, полностью отменить ПСО на рынке производства тепла, а также достичь полного анбандлингу в сегменте распределения газа с целью формирования рынка газа.

Об этом рассказал глава правления НАК Андрей Коболев во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости".

"Я бы назвал три вещи, которые необходимо сделать, чтобы наш рынок газа стал таким, как европейский. Во-первых, привести Кодекс ГТС к евростандартам. Мы часто слышим о бирже, о том, что было бы супер увеличить продажи на ней, о неэффективности, связанной с небалансы. Все это лечится благодаря принятию Кодекса по европейскому образцу. Надеюсь, он в ближайшее время будет принят", — сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Вторым шагом к интеграции с европейскими рынками глава НАК назвал полную отмену специальных обязанностей теплогенерирующих компаний.

А.Коболев отметил, что урегулирование правительством ситуации с шестью государственными теплогенерирующими компаниями откроет путь к отмене ПСО.

Третьей задачей для выполнения в рамках формирования рынка газа по европейскому образцу Коболев назвал полноценный анбандлинг в сегменте распределения газа, которого, по его мнению, пока не удалась достичь.

МинПром

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