Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина должна усилить борьбу с коррупцией, чтобы получить помощь МВФ

27.11.20 15:14 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украина взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и они должны быть выполнены, чтобы партнеры по развитию, включая Европейский союз, Международный валютный фонд и других партнеров, продолжили оказывать поддержку стране, заявила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева.

"Решение Конституционного суда (о частичной отмене антикоррупционной реформы - ИФ) может негативно повлиять на усилия Украины, чтобы стать современной, демократической, процветающей страной", - сказала Д.Герчева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Украина уже взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, включая ЕС, МВФ и других партнеров, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна. Поэтому здесь многое стоит на кону. Но мы убеждены: мудрость и рассудительность возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу", - пояснила она.

Д.Герчева объяснила, что ПРООН, как и другие партнеры по развитию, очень обеспокоены решением Конституционного суда. "Нынешняя ситуация вокруг этого решения на самом деле является очень сложной и имеет ряд важных нюансов. С одной стороны, независимый суд и распределение государственной власти свидетельствует о том, что в Украине развивается демократия и страна продолжает придерживаться основополагающих и незыблемых ценностей. Однако с другой стороны, возникает немало вопросов как относительно оснований и последствий этого решения, также и о порядке урегулирования спора для выхода из этой тупиковой ситуации", - отметила представитель ПРООН.

По ее словам, две важнейших и самых сложных реформы в Украине - судебная и медицинская.

"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих других факторов. Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно нужно работать. Правительство должно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины и таки достигать прогресса в этих реформах, хотя это и сложный процесс", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:29
Коболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газа
14:51
АМКР успешно отремонтировал доменную печь №7
14:34
Более 10% малых и средних предприятий в Украине находятся на грани банкротства
14:10
Метинвест направил 80 млн грн на обновление горной техники
13:53
"Зеленые металлурги" получат первый финансовый стимул - СМИ
13:47
Суды начали проявлять активность в деле Мотор Сич
13:32
Оператор ГТС не конфликтует с Газпромом
13:13
Австралийская Galaxy Resources хочет привлечь 118 млн долл. для реализации литиевых проектов
12:53
Навигацию по Днепру продлили до конца года
12:32
Международные организации не спешат давать деньги Украине
12:11
В Украине передумали повышать минимальную зарплату
12:02
Мариупольские меткомбинаты увеличили поставки кислорода в больницы города
11:48
На следующей неделе будут решать вопрос о введении в Украине полного локдауна
11:31
В ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green Deal
11:29
Китайская группа Baowu поглотила еще два метпредприятия
11:11
Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет
10:51
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
10:31
Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса
10:28
Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок
10:09
Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs
26.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!