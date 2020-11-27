Украина должна усилить борьбу с коррупцией, чтобы получить помощь МВФ Украина взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и они должны быть выполнены, чтобы партнеры по развитию, включая Европейский союз, Международный валютный фонд и других партнеров, продолжили оказывать поддержку стране, заявила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева.



"Решение Конституционного суда (о частичной отмене антикоррупционной реформы - ИФ) может негативно повлиять на усилия Украины, чтобы стать современной, демократической, процветающей страной", - сказала Д.Герчева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Украина уже взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, включая ЕС, МВФ и других партнеров, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна. Поэтому здесь многое стоит на кону. Но мы убеждены: мудрость и рассудительность возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу", - пояснила она.



Д.Герчева объяснила, что ПРООН, как и другие партнеры по развитию, очень обеспокоены решением Конституционного суда. "Нынешняя ситуация вокруг этого решения на самом деле является очень сложной и имеет ряд важных нюансов. С одной стороны, независимый суд и распределение государственной власти свидетельствует о том, что в Украине развивается демократия и страна продолжает придерживаться основополагающих и незыблемых ценностей. Однако с другой стороны, возникает немало вопросов как относительно оснований и последствий этого решения, также и о порядке урегулирования спора для выхода из этой тупиковой ситуации", - отметила представитель ПРООН.



По ее словам, две важнейших и самых сложных реформы в Украине - судебная и медицинская.



"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих других факторов. Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно нужно работать. Правительство должно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины и таки достигать прогресса в этих реформах, хотя это и сложный процесс", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.



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