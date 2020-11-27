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АМКР успешно отремонтировал доменную печь №7

27.11.20 14:51 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" завершил расширенный капитальный ремонт третьего разряда доменной печи №7 доменного цеха № 1, сообщает пресс-служба предприятия.

Капремонт позволил восстановить технологические параметры печи и выйти на ее проектное производство – 3 500 тонн чугуна в сутки. Затраты предприятия на обновление металлургического агрегата составили свыше 140 млн грн.

Капитальный ремонт длился 25 суток и завершился рекордно быстрой задувкой печи, общий объем которой составляет 2 000 кубометров. Среди основных работ - восстановление системы охлаждения доменной печи: из 400 холодильных плит заменили 124, что составляет 30% от всей охлаждающей системы. Проведено шоткретирование шахты доменной печи - все плиты-холодильники теперь надежно "спрятаны" под огнеупорным бетоном. Осуществлена замена загрузочного устройства, скиповой лебедки, а именно - восстановлена ее четвертая скорость. Это сразу позволило повысить производительность печи на 500 тонн чугуна в сутки. Почти половина литейного двора печи была демонтирована и фактически построена заново, а другая часть - значительно укреплена, что способствует производственной безопасности.

Производственная мощность доменной печи № 7 – 1,2 млн тонн чугуна в год. Всего в "АрселорМиттал Кривой Рог" сейчас в работе три доменных печи - №№ 6, 7, 9. Еще одна доменная печь - № 8 - остановлена на капремонт. Мощности комбината, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск свыше 6 млн тонн стали, более 5 млн тонн проката и более 5,5 тонн чугуна.

МинПром

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