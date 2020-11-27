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"Зеленые металлурги" получат первый финансовый стимул - СМИ

27.11.20 13:53 , Українські Новини
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Если украинские металлурги хотят вести бизнес с Европой, мартеновские печи должны уйти в прошлое. Согласно Green Deal, Евросоюз будет применять экологический протекционизм и вводить высокие тарифы на товары, которые не соответствуют экологическим стандартам. Чтобы оставаться конкурентным на европейском рынке, необходимо инвестировать в технологии, которые существенно сокращают выбросы. Об этом пишет издание Kiev Post в статье "Green Metallurgy" to get its first financial incentive".

"Начальные инвестиции очень дорогие. Например, Interpipe Group олигарха Виктора Пинчука потратила 1 млрд долларов на строительство нового электрометаллургического завода "Днепросталь" вместо устаревших печей, сжигавших мазут и газ. Но такая трансформация приводит к увеличению затрат: сейчас цены на газ низкие, тогда как тарифы на электроэнергию в Украине высокие", - пишут журналисты издания.

По словам советника вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексея Рябчина, хотят того компании или нет, но ин придется заниматься экомодернизацией. В противном случае им будет трудно конкурировать.

"Это мировой тренд. Экомодернизация будет проходить повсеместно. Все развитые страны будут бороться с выбросами СО2, это неизбежно", - соглашается директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

В Украине только 5 метзаводов, занимающих 6%-ную долю в совокупном производстве стали в стране, подпадают под определение "зеленая металлургия". Такое положение дел сложилось из-за того, что до сих пор отсутствовали стимулы для отечественных металлургов для экомодернизации.

Однако в июле 2020 года Верховная Рада впервые в истории независимости Украины приняла финансовый стимул для появления "зеленых металлургических заводов". Согласно закону, они освобождаются от уплаты той части тарифа на передачу "Укрэнерго", которая идет на покрытие завышенных тарифов производителей из возобновляемых источников электроэнергии.

По словам Морозова, объемы потребления электроэнергии всеми "зелеными металлургами" не превышают и 1% от общего потребления в Украине. Более того, он отмечает, что несправедливо, когда металлурги, проинвестировавшие крупные суммы в экомодернизацию, должны дотировать высокие тарифы "зеленых энергетиков".

"Зеленая металлургия ничем не отличается от зеленой энергетики. Это одно и то же. Так почему же одних стимулируют, а другие должны платить за них?", - подчеркивает топ-менеджер.

Как сообщалось, директор по экономике и финансам трубно-колесного холдинга "Интерпайп" Денис Морозов считает, что государство не заинтересовано в поддержке экологических инвестиций и экспортеров.

МинПром

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