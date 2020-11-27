Более 10% малых и средних предприятий в Украине находятся на грани банкротства Более 10% малых и средних предприятий в Украине находятся на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса, сообщила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева.



"Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса. Они нуждаются в финансовых стимулах и других гарантиях поддержки, чтобы они имели возможность продолжать работать", - цитирует Д.Герчеву Интерфакс-Украина.



"Также здесь важно подчеркнуть, что в период кризиса, вроде нынешнего, должны быть направления политики, способствующие росту и созданию рабочих мест. Для нас важно идти по этому пути и не отклоняться от него", - добавила постпред ПРООН.



По ее словам, из оценки социально-экономического воздействия коронавирусной инфекции Covid-19, проведенной ПРООН, следует, что до конца этого года более 9 млн человек окажутся в финансовом затруднении.



"Уровень безработицы растет. С мая более 4 миллионов человек были зарегистрированы как безработные. Однако мы считаем, что на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине является большой", - отметила Д.Герчева.



Среди ключевых результатов социально-экономической оценки воздействия COVID-19 - резкое снижение потребления, падение ВВП. "Многие люди были вынуждены уволиться по собственному желанию, многие стали безработными и не имеют такой прибыли, как раньше", - рассказала Д.Герчева.



Постоянный представитель ПРООН в Украине указала, что существует очень тонкая грань между тем, чтобы соблюдать протокол реагирования на коронавирус (карантин, ограничительные меры), при этом обеспечивая нормальное функционирование экономики.



"Ведь полный карантин больше повредит экономике и стране в целом, чем защитит население. Надо найти баланс, и такой баланс должен базироваться на детальном анализе и оценке ситуации. Я знаю, что малые и средние предприниматели очень недовольны ситуацией. Но если мы посмотрим на эпидемиологическую ситуацию в стране и быстрый рост количества людей с короновирусным заболеванием, нам нужно быть очень осторожными в наших действиях", - пояснила она.



Д.Герчева добавила, что также необходимо обеспечить, чтобы все меры по предотвращению заболевания действительно выполнялись, включая ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение социальной дистанции и другие мероприятия. "Да, это непростое решение и компромиссный вариант, но даже если предприятия не будут закрыты, им все равно трудно работать в таких условиях", - подчеркнула она.



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