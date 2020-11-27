Метинвест направил 80 млн грн на обновление горной техники В рамках инвестиционной программы в Первомайском карьере Северного ГОКа завершают капитальный ремонт 10-кубового экскаватора. На обновление горной машины направили 80 млн грн.



Восстановительные работы в полном объеме выполняют впервые за 14 лет эксплуатации экскаватора. Машину на 70% укомплектовали новым оборудованием от завода-изготовителя.



В ходе ремонта установили двигатель, редуктор, поворотную платформу, кабину современного образца. Кроме того, заменили ходовую телегу и стрелу, обновили механические и электрические узлы.



Кабина оборудована дополнительным отделением для помощника машиниста.



Для управления машиной установлен бортовой компьютер. Из бытовых помощников - микроволновка, умывальник, кондиционер, кресло с регулируемыми параметрами.



"Это второй 10-кубовый экскаватор, который капитально отремонтировали в этом году в Первомайском карьере. Кроме того, в рамках инвестпрограммы приобрели четыре 12-кубовых машины. Обновление горной техники улучшит условия труда горняков, повысит уровень безопасности на рабочих местах, а также позволит избежать аварийных простоев и в полном объеме выполнить годовую производственную программу", - отметил Андрей Скачков, генеральный директор Северного ГОКа компании "Метинвест".



МинПром





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