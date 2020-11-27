Метинвест направил 80 млн грн на обновление горной техники

В рамках инвестиционной программы в Первомайском карьере Северного ГОКа завершают капитальный ремонт 10-кубового экскаватора. На обновление горной машины направили 80 млн грн.
Восстановительные работы в полном объеме выполняют впервые за 14 лет эксплуатации экскаватора. Машину на 70% укомплектовали новым оборудованием от завода-изготовителя.
В ходе ремонта установили двигатель, редуктор, поворотную платформу, кабину современного образца. Кроме того, заменили ходовую телегу и стрелу, обновили механические и электрические узлы.
Кабина оборудована дополнительным отделением для помощника машиниста.
Для управления машиной установлен бортовой компьютер. Из бытовых помощников - микроволновка, умывальник, кондиционер, кресло с регулируемыми параметрами.
"Это второй 10-кубовый экскаватор, который капитально отремонтировали в этом году в Первомайском карьере. Кроме того, в рамках инвестпрограммы приобрели четыре 12-кубовых машины. Обновление горной техники улучшит условия труда горняков, повысит уровень безопасности на рабочих местах, а также позволит избежать аварийных простоев и в полном объеме выполнить годовую производственную программу", - отметил Андрей Скачков, генеральный директор Северного ГОКа компании "Метинвест".