Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест направил 80 млн грн на обновление горной техники

27.11.20 14:10 , Первый Криворожский
печать
размер текста:

В рамках инвестиционной программы в Первомайском карьере Северного ГОКа завершают капитальный ремонт 10-кубового экскаватора. На обновление горной машины направили 80 млн грн.

Восстановительные работы в полном объеме выполняют впервые за 14 лет эксплуатации экскаватора. Машину на 70% укомплектовали новым оборудованием от завода-изготовителя.

В ходе ремонта установили двигатель, редуктор, поворотную платформу, кабину современного образца. Кроме того, заменили ходовую телегу и стрелу, обновили механические и электрические узлы.

Кабина оборудована дополнительным отделением для помощника машиниста.

Для управления машиной установлен бортовой компьютер. Из бытовых помощников - микроволновка, умывальник, кондиционер, кресло с регулируемыми параметрами.

"Это второй 10-кубовый экскаватор, который капитально отремонтировали в этом году в Первомайском карьере. Кроме того, в рамках инвестпрограммы приобрели четыре 12-кубовых машины. Обновление горной техники улучшит условия труда горняков, повысит уровень безопасности на рабочих местах, а также позволит избежать аварийных простоев и в полном объеме выполнить годовую производственную программу", - отметил Андрей Скачков, генеральный директор Северного ГОКа компании "Метинвест".

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:29
Коболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газа
15:14
Украина должна усилить борьбу с коррупцией, чтобы получить помощь МВФ
14:51
АМКР успешно отремонтировал доменную печь №7
14:34
Более 10% малых и средних предприятий в Украине находятся на грани банкротства
13:53
"Зеленые металлурги" получат первый финансовый стимул - СМИ
13:47
Суды начали проявлять активность в деле Мотор Сич
13:32
Оператор ГТС не конфликтует с Газпромом
13:13
Австралийская Galaxy Resources хочет привлечь 118 млн долл. для реализации литиевых проектов
12:53
Навигацию по Днепру продлили до конца года
12:32
Международные организации не спешат давать деньги Украине
12:11
В Украине передумали повышать минимальную зарплату
12:02
Мариупольские меткомбинаты увеличили поставки кислорода в больницы города
11:48
На следующей неделе будут решать вопрос о введении в Украине полного локдауна
11:31
В ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green Deal
11:29
Китайская группа Baowu поглотила еще два метпредприятия
11:11
Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет
10:51
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
10:31
Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса
10:28
Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок
10:09
Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs
26.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!