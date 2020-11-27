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Оператор ГТС не конфликтует с Газпромом

27.11.20 13:32 , uaprom.info
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Украина работает по европейским принципам даже с "Газпромом", за год с российской компанией не было никаких конфликтов, заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"У нас уже есть очень большой успех по внедрению межоператорских соглашений с нашими партнерами, с Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой, Румынией, а также с Российской Федерацией мы работаем по общеевропейским принципам. Это была очень сложная работа, чтобы договориться, во-первых, с «Газпромом», работать по европейским принципам", — сказал С.Макогон.

По его словам, в течении этого года Оператор ГТС показал, что может функционировать как независимый европейский оператор.

"Показательный элемент нашей успешной работы в этом году — это то, что не было никаких конфликтов с "Газпромом", никаких обвинений, что где-то газ делся и т.д.», — добавил он.

МинПром

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