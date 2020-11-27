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Австралийская Galaxy Resources хочет привлечь 118 млн долл. для реализации литиевых проектов

27.11.20 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская компания Galaxy Resources сообщила о намерении привлечь около 118 млн долл. посредством дополнительной эмиссии акций, чтобы профинансировать реализацию литиевых проектов в Аргентине и Канаде.

В Аргентине компания реализует проект разработки солевого месторождения Sal de Vida стоимостью 474 млн долл. В первом квартале 2021 г. она рассчитывает завершить подготовительные работы и приступить к строительству первой очереди предприятия. Ввод в строй намечен на конец 2022 г.

Galaxy Resources планирует ежегодно производить в Аргентине до 25 тыс. т карбоната лития для литийионных аккумуляторов, а также получать до 95 тыс. т хлорида калия, который используется в производстве удобрений.

В Канаде средства, полученные от допэмиссии, будут направлены на ускорение подготовки проекта разработки литиевого рудного месторождения James Bay. Как заявил генеральный директор Galaxy Resources Саймон Хэй, оно должно будет войти в строй как раз, когда в Северной Америке возрастет спрос на электромобили и аккумуляторы для них.

Мировое потребление лития увеличилось в три раза в 2015-2017 гг. По прогнозу американского инвестиционного банка Citi, к 2035 г. оно возрастет еще в шесть раз. Также аналитики Citi утверждают, что мировой рынок лития прошел крайнюю точку спада, вызванную перепроизводством, а в ближайшие два года цены на него поднимутся более чем на 40%.

МинПром

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