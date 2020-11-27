Международные организации не спешат давать деньги Украине

Украина в текущем году должна была получить от международных финансовых организаций финансирование в объеме более 6 млрд долл., но пока из этих денег мы не получили более 3 млрд долл.
Как передает Укринформ, об этом в эфире "Право на власть" сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Возвращаемся к заимствованиям, у нас бюджет, который принимался (изменения в бюджет на 2020 год - ред.) в Раде в апреле предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов. Сейчас реально мы не получили более 3 млрд долларов. По разным причинам. В частности из-за неприятия законов вовремя, и из-за решения судей", - сказал С.Марченко.
Как сообщалось, на 2020 год бюджетом предусматривались заимствования в размере 457 млрд грн, сюда входили как внутренние заимствования, так и внешние.
Планировалось, что от МВФ удастся привлечь около 3,5 млрд долл. в этом году, это должно было разблокировать финансирование Всемирного банка — еще до миллиарда, также в планах получить макрофинансовую помощь от ЕС на 500 млн евро плюс 1,2 млрд евро.