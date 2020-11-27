В Украине передумали повышать минимальную зарплату Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению. Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады.



Согласно документу в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года - в размере 6 000 грн, с 1 декабря 2021 года - 6 500 грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.



Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 5000 грн. В проекте государственного бюджета на 2021 год, который Кабмин подал в Раду в сентябре, планировалось, что уровень вырастет до 6 000 грн с 1 января 2021 года и до 6 500 грн с 1 июля 2021 года.



Как сообщалось, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.



Доработанный ко второму чтению проект закона об государственный бюджет на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.



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