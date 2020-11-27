Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине передумали повышать минимальную зарплату

27.11.20 12:11 , РБК Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению. Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года - в размере 6 000 грн, с 1 декабря 2021 года - 6 500 грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 5000 грн. В проекте государственного бюджета на 2021 год, который Кабмин подал в Раду в сентябре, планировалось, что уровень вырастет до 6 000 грн с 1 января 2021 года и до 6 500 грн с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Доработанный ко второму чтению проект закона об государственный бюджет на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Международные организации не спешат давать деньги Украине
12:02
Мариупольские меткомбинаты увеличили поставки кислорода в больницы города
11:48
На следующей неделе будут решать вопрос о введении в Украине полного локдауна
11:31
В ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green Deal
11:29
Китайская группа Baowu поглотила еще два метпредприятия
11:11
Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет
10:51
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
10:31
Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса
10:28
Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок
10:09
Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs
09:54
Обновление грузовых вагонов обойдется экономике в 20 млрд гривен
09:27
Китай сократил экспорт нержавейки по итогам января-сентября
08:51
В Украине более 16 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Ограничение эксплуатации грузовых вагонов приблизит УЗ к банкротству - Магомедов
26.11.20
17:53
Метинвест выполнил несколько важных ремонтов на Азовстали
17:42
На украинском рынке может вырасти доля некачественной китайской полимерки - мнение
17:31
На Михайловском ГОКе заработал уникальный комплекс украинского производства
17:13
Ярославский просит Зеленского спасти Украину от позора
16:52
Чиновников Укрзализныци опять поймали на махинациях
16:31
"Антонов" планирует подать иск в суд на Укроборонпром
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!