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На следующей неделе будут решать вопрос о введении в Украине полного локдауна

27.11.20 11:48 , РБК Украина
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Необходим ли полный локдаун в Украине, станет известно на следующей неделе. Сейчас в Офисе президента ждут результатов от введенного ранее карантина выходного дня. Об этом в интервью программы "Бацман" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что карантин выходного дня направлен на уменьшение заражений коронавирусом.

"Мы пытаемся сбить темпы роста (заболеваемости COVID-19, - ред.), чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время - увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение", - заявил К.Тимошенко.

Он добавил, что нет четкого показателя по числу новых случаев заражения в сутки, при котором медицинская система не будет справляться.

"Имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важные показатели количества заражений и свободных мест в больницах", - добавил К.Тимошенко.

В случае введения локдауна в Офисе президента обещают обеспечить полную коммуникацию с городами и сделать это заранее.

Напомним, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна на три-четыре недели.

МинПром

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