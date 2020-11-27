В ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green Deal В случае поспешного подписания документов по Green Deal, существуют серьезные риски для украинских предприятий. Об этом заявили в Федерации работодателей Украины во время мини-форума "Промышленность в условиях экологической модернизации экономики The European Green Deal", инициированного Аналитическим центром ФРУ.



Выступая на мини-форуме директор ГМК Центра Станислав Зинченко отметил, что непродуманное присоединение к "Зеленому переходу", может привести к тому, что только основные отечественные компании будут терять на дополнительных тарифах при поставках в ЕС не менее 560 млн евро ежегодно.



Результаты обсуждения показали, что очень быстрыми темпами формируется официальная позиция государства относительно стратегии "зеленого перехода". Существует "Концепция "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году", которую обнародовал Кабинет министров. Есть периодические заявления чиновников о единодушной поддержки экономического курса ЕС Green Deal. В апреле 2020 опубликован аналитический документ "Европейский зеленый курс: возможности и угрозы для Украины", подготовленный общественными организациями.



"Однако выводы, которые озвучиваются сегодня и которые служат ориентиром для формирования позиции относительно присоединения к выполнению программы ЕС, свидетельствуют о неглубокой проработке вопросов промышленного развития, отсутствии в дискурсе детальных расчетов влияния на макроэкономические показатели и на показатели отдельных секторов и предприятий", - подчеркивается в заявлении.



В ФРУ также обращают внимание на то, что в указанных документах нет описания источников, за счет которых будет осуществляться модернизация украинских предприятий.



"Следовательно, в случае быстрого подписания документов по Green Deal, существуют серьезные риски для существующих предприятий, касающиеся их конкурентоспособности и самого существования", - резюмируется в сообщении ФРУ.



МинПром



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