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Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок

27.11.20 10:28
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Обновление вагонного состава обернется для "Укрзализныци" миллиардами убытков из-за сокращения перевозок и затрат на покупку нового состава. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что неделю назад Государственная регуляторная служба заблокировала и направила на доработку проект приказа Министерства инфраструктуры Украины о сокращении срока службы эксплуатации грузовых вагонов. Приказ предписывал введение ограничения сроков эксплуатации службы всех грузовых вагонов до 33 лет. Госрегуляторслужба указала на то, что в приказе отсутствуют обоснования для таких ограничений, так же, как и просчеты его влияния на другие отрасли.

"Пока готовился первый вариант приказа, многочисленные эксперты и участники рынка призывали Мининфраструктуры и министра экономики Игоря Петрашко к диалогу, однако не были услышаны. По подсчетам бизнеса, списание вагонов обернется их дефицитом и дополнительными расходами ключевых отраслей в более чем 20 млрд грн. Причем, наибольшие расходы понесет государственное предприятие "Укрзализныця", у которой списанию подлежит около двух третей вагонного парка", - отметил нардеп.

Д.Шпенов подчеркнул, что участники рынка все же надеются, что их аргументы будут учтены в доработанном проекте указа.

Нардеп обратил внимание на то, что УЗ уже внесла альтернативное предложение, которое, по мнению экспертов, может стать приемлемой основой для компромисса. Там предложили ограничить в 33 года срок службы только полувагонов. Зерновозам – наоборот – увеличить до 45 лет. Остальные типы вагонов, в частности такие спецсоставы как окатышевозы или коксовозы - разрешить использовать исходя из их технического состояния.

"Дело в том, что спецсоставы стоят очень дорого, производятся малыми партиями и очень затратные в обслуживании. А учитывая, что 90% их принадлежит как раз УЗ, то такое обновление обернется для предприятия миллиардами убытков из-за сокращения перевозок и затрат на покупку нового состава", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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